Колобов: В 2013 году рост ВВП Украины составит 1-1,5%

«По нашим прогнозам, как мы видим ситуацию, с теми темпами, которыми мы сейчас развиваемся - от 1 до 1,5%», - ответил министр на вопрос журналиста относительно роста ВВП Украины в текущем году.

«Вы прекрасно понимаете, что наша экономика в тени. За последние 2 года уменьшаются ставки налогов, а поступления в бюджет - растут, хотя математически эти два вектора должны быть параллельными. Надо стимулировать такими новшествами, чтобы экономика выходила из тени», - сказал Юрий Колобов. По его словам, даже по текущему бюджету у страны есть возможность выполнить запланированные доходы, даже если ситуация в экономике будет не такой, как ожидалось. Как сообщил министр, в Украине возможна ситуация, когда при пересмотре бюджета в части макроэкономических показателей доходная и расходная части не меняются. «Самое главное, чтобы дефицит не увеличивался», - уточнил Колобов.