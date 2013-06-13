Оппозиция заявляет о готовящихся провокациях на акции «Вставай, Украина!»

Лидер Объединенной оппозиции в Николаевской области, руководитель облорганизации "Фронт змин" Вадим Мериков заявляет, что власть во время акции "Вставай, Украина!" планирует перекрыть две улицы под предлогом ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевской облорганизации "Фронт змин" .

"По нашей информации, под предлогом срочного ремонта трамвайных путей и электрической линии троллейбуса планируется перекрытие улиц Потемкинской и Большой Морской по пути следования колонны", - сказано в заявлении.

Однако, в Николаевском горисполкоме сообщили УНИАН, что никаких ремонтных работ на сегодня не планировалось.

"Николаевэлектротранс" не планирует никаких работ. А кроме них контактные сети никто не может ремонтировать", - сказал представитель мэрии.

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Кроме того, Мериков в своем заявлении утверждает, что планируются драки со стороны провокаторов во время сегодняшней акции.

"Нам достоверно известно, что властью уже сейчас подготовлены группы людей, одетых в футболки и кепки с символикой Объединенной оппозиции, которые, загодя появившись на улице Советской, должны дискредитировать сегодняшнюю акцию демонстративным распитием спиртных напитков и другими проявлениями антиобщественного поведения, стремясь попасть в кадр журналистам, освещающим сегодняшнее мероприятие", - сказано в заявлении Мерикова.

Как сообщал УНИАН, на 13 июня в Николаеве запланирована акция оппозиции "Вставай Украина!". В 17.00 с площади у Дома культуры Судостроителей (ул. Судостроителей, 3) отправится марш во главе с лидерами оппозиции.

Марш направится к Каштановому скверу (перекресток улиц Советской и Никольской), где состоится митинг.

Перед началом марша запланировано общение лидеров оппозиции с представителями СМИ.