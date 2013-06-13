Конфликт между милицией и судьей в Харькове - версия прокуратуры

Задержанные в Харькове работники Государственной службы охраны во время конфликта в ресторане неправомерно применили меры физического воздействия и спецсредства в отношении судьи одного из районных судов Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель прокурора Харьковской области Владимир Суходубов.

Он уточнил, что задержаны не двое, трое работников ГСО, которые принимали участие в конфликте.

Суходубов отметил, что у следствия есть видеозапись с камер наблюдения ресторана и показания около полутора десятка свидетелей этого инцидента.

По словам прокурора, конфликт в ресторане “Старгород” произошел после того, как судья сделал замечание и попросил вести себя тише компанию россиян, которые также там отдыхали.

По словам Суходубова, сам судья находился в ресторане вместе со своими друзьями и отмечал день рождения одного из них. В компании с судьей были только «штатские люди», работников прокуратуры в ресторане с судьей не было.

После замечания граждане России предложили судье выйти на улицу и выяснить отношения. Как утверждает прокурор, на улице первым удар в лицо судьи нанес гражданин России, после чего работник суда упал на землю. Когда он поднялся и попытался обратиться к охранникам ресторана, они повалили его на землю. Суходубов отметил, что все это происходило на глазах работников ГСО, которые прибыли в ресторан по вызову официантов на другой конфликт, который ко времени прибытия милиционеров закончился.

Суходубов отметил, что работники ГСО, которые прибыли на место и видели избиение гражданина, вместо того чтобы помочь потерпевшему, применили против него физическую силу и спецсредства. “Работники милиции должны были действовать так, чтобы пресечь действия охранников заведения и оказать помощь потерпевшей стороне, гражданину, который находился на асфальте. Вместо этого работники милиции применили приемы самообороны уже к лежащему гражданину, распластали его по асфальту, применили физическую силу, применили специальные средства, наручники, кроме того, применили газ “Терен””, - сказал Суходубов.

Он отметил, что все эти действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

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По данным прокурора, работники ГСО даже после того как выяснили, что сила применена к судье, еще около 20 минут удерживали его в наручниках.

Суходубов отметил, что уже начато два уголовных производства, одно в отношении 3 работников ГСО по статье «превышение власти» (расследует прокуратура), другое — в отношении 5 охранников ресторана по статье «злостное хулиганство» (расследует милиция).

Суходубов также сообщил, что по санкции Краснозаводского районного суда Харькова в отношении 3 работников ГСО применена мера пресечения в виде ареста. Арестованные - сержанты и прапорщики ГСО. Им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Суходубов также подтвердил, что задержанный сегодня пограничниками гражданин России, который пытался покинуть территорию Украины, действительно был на месте событий в ресторане. Сейчас выясняется степень его причастности к преступлению, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Суходубов также подчеркнул, что прямых действий судьи на завладение оружием работников ГСО не было.

“Контакта судьи с работниками милиции не было, когда судья находился в вертикальном положении”, - сказал прокурор.

На этот час судья допрошен, его состояние удовлетворительное, он находится на амбулаторном лечении, госпитализации не требует, назначена экспертиза, которая установит, каким образом на его теле появились соответствующие телесные повреждения.

Суходубов подтвердил, что у судьи была легкая стадия алкогольного опьянения, которая “приравнивается к выпитому бокалу пиву”, алкоголя в крови работников прокуратуры Харькова, которые прибыли на место преступления, не выявлено.

Суходубов отметил, что сейчас в уголовном производстве в отношении работников ГСО продолжается следствие. Дело в отношении работников охраны “Старгорода” расследует милиция, поэтому комментировать его Суходубов отказался.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, Департамент Государственной службы охраны при МВД Украины проинформировал, что в Харькове арестованы сотрудники Государственной службы охраны, пытавшиеся прекратить хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.

В частности, по данным ГСО, милиционеры, которые приехали 12 июня в 00.24 по вызову в кафе Харькова, увидели, как неизвестный гражданин со следами крови на лице, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника кафе.

«После неоднократно высказанных требований прекратить противоправные действия работники милиции предупредили правонарушителя о возможности применения средств физического воздействия и специальных средств. Однако тот бросился к одному из милиционеров и попытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие АКС-74У, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет», - сообщили в Департаменте Госслужбы охраны.

Работники милиции применили в отношении правонарушителя средства физического воздействия и наручники.

После указанных действий задержанный представился судьей одного из районных судов Харькова, позже эта информация подтвердилась.

Уже утром 13 июня по инициативе органов прокуратуры, на основании решения суда, двое милиционеров Государственной службы охраны были арестованы, сообщили в Департаменте Государственной службы охраны при МВД.