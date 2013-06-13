Нафтогаз предварительно запланировал объем импорта газа из России на 2014 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин в кулуарах проходящей в Киеве международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

«Исходим из уже утвержденного баланса (на 2013 год - УНИАН). Мы идем с постоянным сокращением. Это будет меньше или 18 миллиардов. Мы сейчас уточняем», - сказал Бакулин.

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При этом он отметил, что все расчеты должны быть предоставлены поставщику газа – российскому монополисту «Газпром» – до 1 июля. «До 1 июля мы должны этот вопрос урегулировать», - сказал Бакулин.

Он добавил, что все вопросы будут утверждены в рамках и в сроках, указанных контрактом с «Газпромом».

«Эти вопросы будут решены в установленные контрактом сроки. Предварительный баланс утвержден. Почему предварительный? Потому что в него вносятся коррективы», - добавил Бакулин.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.