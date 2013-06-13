В Харькове арестовали милиционеров, пытавшихся усмирить пьяного судью

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента Государственной службы охраны при МВД Украины.

В частности, по данным пресс-службы, 12 июня в 00.24 на пульт централизованного наблюдения Управления Государственной службы охраны при ГУМВД Украины в Харьковской области поступил сигнал «Тревога» из одного из кафе Харькова. По соответствующему адресу был немедленно направлен совместный наряд группы задержания УГСО и патрульной службы.

На месте происшествия, во дворе указанного кафе, к милиционерам обратился охранник этого заведения, который сообщил, что в помещении кафе происходит драка.

«Подойдя к кафе, работники милиции увидели, как неизвестный гражданин со следами крови на лице, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника кафе. После этого указанный гражданин продолжал вести себя агрессивно, размахивая руками и угрожая расправой посетителям кафе», - отмечается в сообщении.

«С целью прекращения правонарушения работники милиции словами «Стоять, милиция!» попытались прекратить хулиганские действия, однако неизвестный на это требование не отреагировал. После неоднократно высказанных требований прекратить противоправные действия, которые также остались без его реагирования, работники милиции предупредили правонарушителя о возможности применения средств физического воздействия и специальных средств. Однако тот кинулся к одному из милиционеров и попытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие АКС-74У, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет», - сообщили в Департаменте Госслужбы охраны.

Действуя в соответствии с требованиями статьи 13 и пункта 4 статьи 14 Закона Украины «О милиции», с целью задержания лица, совершающего правонарушение, а также преодоления противодействия законным требованиям милиции, работники милиции применили в отношении правонарушителя средства физического воздействия и наручники.

После указанных действий задержанный представился судьей одного из районных судов Харькова, однако никакого служебного удостоверения не представил. Позже, после прибытия на место происшествия работников прокуратуры Харькова, было установлено, что задержанный действительно является судьей районного суда, 1975 года рождения. После установления его личности спецсредство «наручники» были с него сняты, а задержанный передан представителям прокуратуры города, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отметили в Департаменте Госслужбы охраны, во время задержания правонарушителя двое граждан из числа посетителей кафе всячески мешали работникам милиции исполнять свои служебные обязанности, в связи с чем на место происшествия были вызваны и направлены дополнительные наряды милиции охраны и патрульной службы. На место происшествия прибыло также руководство прокуратуры и милиции, в том числе службы внутренней безопасности.

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Продолжается служебная проверка. Материалы относительно указанного инцидента были направлены в соответствующую районную прокуратуру Харькова.

В то же время, как стало известно сегодня утром, 13 июня по инициативе органов прокуратуры на основании решения суда двое милиционеров Государственной службы охраны были арестованы, сообщили в Департаменте Государственной службы охраны при МВД.