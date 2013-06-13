На «Вставай, Украина!» в Николаеве пришли более 2 тысяч человек (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции прошли шествием по главной улице города от областного дома культуры до Каштанового сквера, где проходит оппозиционный митинг.

Колонну возглавляли лидеры оппозиционных политических сил – председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок и руководитель парламентской фракции ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Также в акции принимают участие народные депутаты Украины от ВО «Свобода» Андрей Мохник, Юрий Сиротюк, Игорь Мирошниченко, Олег Гелевей, Игорь Швайка, от “Батькивщины” Роман Забзалюк, кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина” Аркадий Корнацкий и другие.

Впереди колонны активисты несли несколькометровый флаг Украины и скандировали: «Банду – геть!», «Геть режим Януковича!», «Слава Україні! – Героям слава!», «Революція!», «Одна мова, одна нація, одна Батьківщина – це Україна!».

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Присутствующие также несли портреты Юлии Тимошенко и партийные флаги “Фронта Змин”, “Батькивщины” и “УДАРа”.

Журналисты были одеты в желто-салатовые жилеты, которые накануне были выданы им милицией.

Перед началом акции председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сказал журналистам, что Николаев поддержал Объединенную оппозицию на выборах 2012 года.

«Николаев активно поддерживает изменения в стране. И именно здесь в 132-м округе у нашего депутата Аркадия Корнацкого этот режим - Виктор Янукович и председатель местной администрации, - вызывающе украли победу и мандат депутата Верховной Рады», - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что Партия регионов, зная, что проигрывает выборы, не хочет назначать выборы в «проблемных» округах, среди которых и 132-й.

«У них и основная идея – назначить выборы на август, когда все в отпусках, когда невозможно пригласить иностранных и украинских наблюдателей, смобилизировать наш актив.

Мы считаем, что все выборы должны состояться 27 октября текущего года. В том числе и выборы николаевского городского головы. Считаю необходимым, чтобы оппозиция выдвинула единого кандидата на должность мэра Николаева», - подчеркнул Арсений Яценюк.

В то же время, на сайте МВД сообщается о более тысячи участников акции и 60 силовиках, которые ее охраняют.