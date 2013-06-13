Оппозиция заявляет, что в Николаев не пускают автобусы с людьми

Автобусы с людьми, которые следуют на акцию «Вставай, Украина!», не пускают в Николаев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, как подчеркивается в сообщении, на контрольно-пропускном пункте из города Южноукраинска остановили три микроавтобуса с людьми, которые ехали на акцию «Вставай, Украина!» в Николаев.

В самом Николаеве на улицах, прилегающих к маршруту следования марша, большое количество милиционеров, сообщили в оппозиции.

Кроме того, как отметили в «Батькивщине», в Николаеве распространяют фальшивые листовки с неправильно указанным местом и временем начала марша.

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Так, по городу расклеены листовки с символикой акции, в одной из которых неправильно указано место проведения марша и время его начала. В другой листовке марш «перенесен» на два часа.

В «Батькивщине» заявляют, что акция «Вставай, Украина!» в Николаеве начнется, как и запланировано, в 17.00. Марш во главе с лидерами оппозиции двинулся от площади возле Дома культуры Судостроителей к Каштановому скверу, где состоится митинг.