Инцидент между милицией и судьей в Харькове: Захарченко обратился к Пшонке

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко обратился к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой объективно расследовать причины и обстоятельства инцидента, который произошел вчера в одном из кафе Харькова между сотрудниками Государственной службы охраны и судьей районного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Захарченко сообщил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

“Я сегодня обратился к генеральному прокурору, чтобы провели объективную проверку тех событий, которые произошли в Харькове. Мы направили туда свою группу сотрудников Управления внутренней безопасности и инспекции по личному составу”, - сказал Захарченко, отметив, что предварительно он не хочет делать какие-либо выводы.

“Поработают, будет информация, и мы вам предоставим информацию”, - заверил министр.

Отвечая на вопрос, будет ли обращаться МВД по поводу действий судьи в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высший совет юстиции, Захарченко сказал: “Я не хочу сейчас поднимать эти вопросы. Думаю, когда мы проведем служебное расследование, материалы служебного расследования направим в Генпрокуратуру, возможно, Генпрокуратура и прокуратура Харьковской области какие-то свои выводы сделают”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, Департамент Государственной службы охраны при МВД Украины проинформировал, что в Харькове арестованы два сотрудника Государственной службы охраны, пытавшиеся пресечь хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.

В частности, по данным ГСО, милиционеры, которые приехали 12 июня в 00.24 по вызову в кафе Харькова, увидели, как неизвестный гражданин со следами крови на лице, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника кафе.

«После неоднократно высказанных требований прекратить противоправные действия работники милиции предупредили правонарушителя о возможности применения средств физического влияния и специальных средств. Однако тот бросился к одному из милиционеров и пытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие АКС-74У, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет», - сообщили в Департаменте Госслужбы охраны.

Работники милиции применили в отношении правонарушителя средства физического воздействия и наручники.

После указанных действий задержанный представился судьей одного из районных судов Харькова, позже эта информация подтвердилась.

Уже утром 13 июня по инициативе органов прокуратуры, на основании решения суда, два милиционера Государственной службы охраны были арестованы, сообщили в Департаменте Государственной службы охраны при МВД.