В Украине стартовало общественное телевидение

Как сообщает "Телекритика", Интернет-проект Hromadske.tv («Громадське ТБ») реализовываться общественной организацией, а с готовым продуктом планирует выйти в эфир в сентябре.

Об этом на сегодняшней презентации сообщил один из инициаторов проекта Роман Скрыпин.

По словам еще одного участника проекта, Дмитрия Гнапа, «Громадське ТБ» будет иметь три источника финансирования: грантовая помощь, пожертвования граждан и предпринимателей, а также доход от рекламы и спонсорства.

Общественное телевидение в работе будет руководствоваться двумя принципами, подчеркнул Гнап: прозрачностью и независимостью. Каждые полгода или ежеквартально (этот вопрос еще решается) общественная организация будет публиковать отчет по своим поступлениям и расходам.

Относительно независимости господин Гнап заявил: «Мы будем принимать средства от любого, мы никого не дискриминируем. Даже если Виктор Федорович Янукович перечислит нам свой писательский гонорар, мы готовы его принять. Но мы хотим предупредить: любой размер пожертвования не дает права нашим жертвователям влиять на редакционную политику ».

Как сообщает Украинская правда, восемь журналистов вошли в состав программного совета, среди них Мустафа Найем, Дмитрий Гнап, Роман Скрыпин, Сергей Андрушко, Юлия Банковая.