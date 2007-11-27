Третьяков: от одного обиженного не может зависеть судьба страны

Член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ убежден, что в ближайшее время количество народных депутатов, которые не подписали соглашение о создании демократической коалиции, уменьшится до трех или их вообще не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТРЕТЬЯКОВ выразил сегодня журналистам перед заседанием политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”.

А.ТРЕТЬЯКОВ подтвердил, что на данное время количество тех, кто не подписал соглашение, остается неизменным – 7 человек.

В то же время он выразил уверенность, что через 2-3 дня неподписантов будет намного меньше или вообще не будет. В качестве примера он привел ситуацию с депутатом Игорем КРИЛЕМ.

«От одного обиженного не может зависеть судьба страны», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ. При этом он выразил мнение, что с депутатом, который не подписал соглашение, просто никто нормально не разговаривал, и если это сделать, то можно избежать всех недоразумений.

Как сообщал УНИАН, соглашение о создании коалиции до сих пор не подписали семь депутатов от НУ - НС, в частности, Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.

26 ноября член фракции НУ - НС Роман ЗВАРИЧ заявил, что в ближайшее время еще двое членов фракции "Наша Украина – Народная самооборона" подпишут соглашение о создании демократической коалиции.