Кандидат от ПР в Василькове призывает милицию смотреть в оба при подсчете голосов

Кандидат на должность городского председателя Василькова (Киевская область) от Партии регионов Владимир Сабадаш призывает стражей порядка и СМИ предупредить беспорядки, которые могут произойти во время подсчета голосов.

Об этом говорится в его заявлении, предоставленном журналистам.

«В соответствии с информацией, которая поступила в мой избирательный штаб, сегодня во время выборов и подсчета голосов некоторые политические силы готовят провокации с целью помешать установлению результата волеизъявления граждан», - сказал Сабадаш.

В частности, по его словам, «к участкам подтягиваются группы лиц спортивного телосложения с целью запугивания членов избирательных комиссий».

«Они уже сейчас регистрируются на участках под видом журналистов и наблюдателей, чтобы в случае необходимости дестабилизировать ситуацию в городе и заблокировать роботу УИК с целью признания выборов недействительными», - уточнил кандидат в мэры.

При этом он не исключает, что как и раньше, с применением «избирательных технологий» может происходить выключение света, повреждение избирательных бюллетеней, и тому подобное.