Кандидат от ПР в Василькове призывает милицию смотреть в оба при подсчете голосов
Сабадаш призывает стражей порядка предупредить возможные беспорядки во время подсчета голосов на выборах мэра Василькова.
Кандидат на должность городского председателя Василькова (Киевская область) от Партии регионов Владимир Сабадаш призывает стражей порядка и СМИ предупредить беспорядки, которые могут произойти во время подсчета голосов.
Об этом говорится в его заявлении, предоставленном журналистам.
«В соответствии с информацией, которая поступила в мой избирательный штаб, сегодня во время выборов и подсчета голосов некоторые политические силы готовят провокации с целью помешать установлению результата волеизъявления граждан», - сказал Сабадаш.
В частности, по его словам, «к участкам подтягиваются группы лиц спортивного телосложения с целью запугивания членов избирательных комиссий».
«Они уже сейчас регистрируются на участках под видом журналистов и наблюдателей, чтобы в случае необходимости дестабилизировать ситуацию в городе и заблокировать роботу УИК с целью признания выборов недействительными», - уточнил кандидат в мэры.
При этом он не исключает, что как и раньше, с применением «избирательных технологий» может происходить выключение света, повреждение избирательных бюллетеней, и тому подобное.