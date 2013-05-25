Колесников переизбран председателем Донецкой областной организации ПР
12:39, 25 мая 2013Политика
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Народный депутат от Партии регионов Борис Колесников переизбран председателем Донецкой областной организации партии.
Колесников снова возглавил Донецкую ПР
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было сегодня в Донецке на отчетно-выборной конференции Донецкой областной организации Партии регионов.
За кандидатуру Колесникова участники конференции проголосовали единогласно.
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Кандидатуру Колесникова предложили губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий, народный депутат Украины Татьяна Бахтеева и глава Донецкого городского совета Сергей Богачев.
Другие кандидатуры на голосование не выносились.
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