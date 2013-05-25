Колесников переизбран председателем Донецкой областной организации ПР

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было сегодня в Донецке на отчетно-выборной конференции Донецкой областной организации Партии регионов.

За кандидатуру Колесникова участники конференции проголосовали единогласно.

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Кандидатуру Колесникова предложили губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий, народный депутат Украины Татьяна Бахтеева и глава Донецкого городского совета Сергей Богачев.

Другие кандидатуры на голосование не выносились.