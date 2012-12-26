Колесников говорит, что его отправили в ВР с двумя заданиями

Об этом он заявил в интервью Forbes Украина, опубликованном сегодня.

“Чемпионат Европы по футболу закончился 5 месяцев назад. Мое появление в правительстве и вся моя работа были связаны с подготовкой и проведением Евро-2012. Сегодня Президент ставит новые задачи – обеспечить законодательную базу для реформирования транспортной отрасли, а также модернизировать и реформировать Партию регионов, ее партийную стратегию. Поэтому сейчас мне нужно сконцентрироваться на этих задачах”, - сказал Б.Колесников.

Говоря о том, как именно будет проходить реформирование ПР Б.Колесников отметил: “Национальная идея в любой стране – построение общества равных возможностей. Чем более прозрачно будет общество, тем оно будет более успешным в современном мире, в котором конкуренция решает все. О стратегии – позже”.

Также экс-министр подчеркнул, что не обсуждал с Президентом Виктором Януковичем и премьер-министром Николаем Азаровым возможность остаться в правительстве, и сообщил, что его уход из правительства был совместной инициативой.

“Эти вопросы не обсуждают. Мы проработали программу Евро-2012 от начала и до конца. Я уезжал из дому в 7 утра и приезжал в 5 утра, и так почти 2 года”, - подчеркнул Б.Колесников.

“У нас одна команда, и мы четко распределили функции. Евро-2012 закончилось, теперь я должен решать другие задачи”, - подчеркнул Б.Колесников.

Говоря о новоназначенных министрах Б.Колесников подчеркнул: “Александр Вилкул (вице-премьер-министр - УНИАН) – мой близкий товарищ. Он прошел хорошую школу как в бизнесе, так и в качестве губернатора Днепропетровской области. С ним мы работали по многим инфраструктурным вопросам, в частности, по разработке дорог Донецк – Днепропетровск и Киев – Днепропетровск, по программе «Доступное жилье». Он – один из немногих губернаторов, которые справились с выполнением первого этапа реализации этой программы. Мое мнение: он, без сомнений, справится с поставленными задачами. Володя Козак (министр инфраструктуры - УНИАН) – это железнодорожник, который полностью соответствует профессиональным требованиям”.

“Я не могу сказать, что у меня есть какие-то личные достижения. Наша команда во главе с Президентом отлично провела Евро-2012. Украиной восхищался весь мир. Это главное достижение. Второе – новые аэропорты, которыми люди будут пользоваться еще десятилетия. Украина сделала огромный шаг вперед. Поражений не было”, - отметил Б.Колесников.

Напомним, 3 декабря 2012 года Президент В.Янукович освободил Б.Колесникова от должности вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины на парламентских выборах 28 октября с. г.