Оппозиция в Раде почтила память Коновальца, ПР и КПУ посидели в креслах

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат из фракции “Свобода” Юрий Михальчишин призвал народных депутатов почтить минутой молчания память Коновальца, который 23 мая 1938 года погиб в результате спецоперации НКВД в Роттердаме.

Депутаты от оппозиции поднялись на своих рабочих местах в сессионном зале.

Депутаты из фракций Партии регионов и КПУ остались сидеть на рабочих местах.

Однако когда оппозиционеры начали исполнять гимн Украины, то большая часть депутатов от ПР встала, а часть остались сидеть.