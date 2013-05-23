Оппозиция в Раде почтила память Коновальца, ПР и КПУ посидели в креслах
12:02, 23 мая 2013Политика
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Часть народных депутатов почтили в Верховной Раде память проводника ОУН Евгения Коновальца в годовщину его гибели.
Евгений Коновалец / Фото : obozrevatel.com
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат из фракции “Свобода” Юрий Михальчишин призвал народных депутатов почтить минутой молчания память Коновальца, который 23 мая 1938 года погиб в результате спецоперации НКВД в Роттердаме.
Депутаты от оппозиции поднялись на своих рабочих местах в сессионном зале.
Депутаты из фракций Партии регионов и КПУ остались сидеть на рабочих местах.
Однако когда оппозиционеры начали исполнять гимн Украины, то большая часть депутатов от ПР встала, а часть остались сидеть.
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