Оппозиция в Раде почтила память Коновальца, ПР и КПУ посидели в креслах

12:02, 23 мая 2013
Политика
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Часть народных депутатов почтили в Верховной Раде память проводника ОУН Евгения Коновальца в годовщину его гибели.

Евгений Коновалец / Фото : obozrevatel.com

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат из фракции “Свобода” Юрий Михальчишин призвал народных депутатов почтить минутой молчания память Коновальца, который 23 мая 1938 года погиб в результате спецоперации НКВД в Роттердаме.

Депутаты от оппозиции поднялись на своих рабочих местах в сессионном зале.

Депутаты из фракций Партии регионов и КПУ остались сидеть на рабочих местах.

Однако когда оппозиционеры начали исполнять гимн Украины, то большая часть депутатов от ПР встала, а часть остались сидеть.

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