Провокатора, ездившего на БТРе, привели в милицию
Народные депутаты от фракции “Свобода” прибыли в Главное управление МВД Украины в городе Киеве. Мужчину, который устроил провокацию на БТР, задержали.
/ фото : Фейсбук Олександр Аронець
Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины от “Свободы” Юрий Михальчишин сообщил, что БТР, в котором сидел мужчина, с целью провокации приехал на улицу Большую Житомирскую.
Между тем, мужчина, которого задержали политики, не представился журналистам и сказал, что был лишь пассажиром БТР, а не управлял им.
После этого, по словам политика, началось столкновение, в котором пострадали несколько человек, и депутаты задержали мужчину и привели его в управление милиции для того, чтобы зафиксировать данный инцидент.
“Народные депутаты Украины от “Свободы” вместе с небезразличными киевлянами задержали злоумышленников, доставили их в милицию, и ожидаем следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать данный инцидент”, - сказал депутат.
Он также отметил, что «беркутовцы» толкали обычных киевлян, на которых целенаправленно ехал БТР. Также теперь возле Михайловской площади собирается колонна из нескольких сотен «беркутрвцев», которые отправляются в сторону Крещатика, а часть из них еще остается возле памятника княгине Ольге.