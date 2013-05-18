Провокатора, ездившего на БТРе, привели в милицию

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины от “Свободы” Юрий Михальчишин сообщил, что БТР, в котором сидел мужчина, с целью провокации приехал на улицу Большую Житомирскую.

Между тем, мужчина, которого задержали политики, не представился журналистам и сказал, что был лишь пассажиром БТР, а не управлял им.

После этого, по словам политика, началось столкновение, в котором пострадали несколько человек, и депутаты задержали мужчину и привели его в управление милиции для того, чтобы зафиксировать данный инцидент.

“Народные депутаты Украины от “Свободы” вместе с небезразличными киевлянами задержали злоумышленников, доставили их в милицию, и ожидаем следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать данный инцидент”, - сказал депутат.

Он также отметил, что «беркутовцы» толкали обычных киевлян, на которых целенаправленно ехал БТР. Также теперь возле Михайловской площади собирается колонна из нескольких сотен «беркутрвцев», которые отправляются в сторону Крещатика, а часть из них еще остается возле памятника княгине Ольге.