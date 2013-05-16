Сегодня ВР может объединить должности председателя КГГА и Киевсовета

Сегодня Верховная Рада на пленарном заседании планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в Закон “О столице Украины - городе-герое Киев” (об объединении должностей председателя Киевской горгосадминистрации и Киевсовета).

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, в повестке дня есть проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с созданием органов доходов и сборов, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с проведением административной реформы.

Также депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты - в связи с проведением административной реформы.

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Кроме того, в повестке порядке дня есть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании процедуры относительно финансовых векселей.