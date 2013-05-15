Свобода: "вексельная реформа" уничтожит не только финансовую систему, но и саму Украину

Об этом заявил член парламентского бюджетного комитета, народный депутат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко во время обсуждения проекта закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (о совершенствовании процедуры относительно финансовых векселей), сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Ильенко отметил, что введение финансовых векселей разрушит бюджетную систему Украины, нарушив ее основные принципы, выписанные в Бюджетном кодексе: расчеты с бюджетом исключительно в денежной форме, соответствие объемов расходов объемам поступлений, взятие бюджетных обязательств лишь в пределах плановых назначений.

«Партия регионов пытается протащить откровенно лоббистский законопроект, какой призван удовлетворить экономические интересы приближенных к власти кланов.

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«Вексельная реформа» предусматривает тотальное разрушение бюджетной системы в Украине. Напомню, что согласно Конституции, согласно законодательству, расчеты с бюджетом происходят исключительно в денежной форме. Однако сейчас деньги пытаются заменить на ничем не подкрепленные «фантики», - заявил депутат.

По его словам, таким образом страну пытаются вернуть на начало 1990-х годов, когда народ обнищал до предела, а отдельные лица получили огромные состояния.

«Сегодня некая политическая группировка, которую большинство людей называет «Семьей», пытается использовать «вексельную реформу» как инструмент для того, чтобы обогащаться и создавать имитацию реформ», – отметил Ильенко.

Как сообщал УНИАН, 14 мая, парламент не поддержал в первом чтении и в целом проект закона „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (о совершенствовании процедуры относительно финансовых векселей) (№2846), которым предлагалось применять финансовые векселя для оформления платежей по возмещению НДС.

Вместе с тем Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (о совершенствовании процедуры относительно финансовых векселей) (№2847).

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Законопроектом предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс, которыми установить, что до 1 января 2014 года органы, осуществляющие казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученных выводов соответствующих органов государственной налоговой службы с указанием сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению из бюджета, могут, в соответствии с законом „О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, по заявлениям налогоплательщиков выдавать им указанные в выводах суммы бюджетного возмещения путем выдачи финансовых казначейских векселей.

После принятия в первом чтении этого законопроекта представители парламентского большинства предложили вернуться к рассмотрению проекта закона №2846. Депутаты из оппозиционных фракций начали подходить к трибуне, протестуя против возвращения к данному законопроекту, и тогда председатель Верховной Рады Владимир Рыбак закрыл вечернее заседание.