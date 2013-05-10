На Львовщине свободовцы добиваются отставки мэра за «дефиле» с красным флагом

Во Львовской области депутаты от ВО "Свобода" будут инициировать отставку городского головы Червонограда Игоря Чудийовича за празднование 9 мая под красными флагами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО "Свобода", 9 мая в городе Червоноград "вопреки решению городского совета состоялось шествие с использованием оккупационной символики".

Согласно сообщению, возглавил краснознаменную колонну коммунистов, которая двигалась под охраной милиции, городской голова.

Депутаты от ВО "Свобода" пытались доказать првоохранителям, что мероприятие с использованием красных флагов является незаконным, поскольку действует решение Червоноградского городского совета 2011 года, которое запрещает использовать оккупационную символику на территории города. Однако правоохранители не прислушались к депутатам, сообщает пресс-служба.

Свободовцы расценивают такие действия со стороны городского головы и работников городского совета, участвовавших в шествии, как провокацию, организованную с участием милиции и "пренебрежение к миллионам украинцев, ставших жертвами оккупационных режимов".

Львовская "Свобода" осуждает действия городского головы, который нарушил решение городского совета, используя красный флаг. "Депутаты будут инициировать рассмотрение на сессии Червоноградского городского совета вопроса о несоблюдении городским головой и правоохранительными органами решений сессии, а также будут инициировать выражение недоверия городскому голове", - отмечается в сообщении.