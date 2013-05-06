Кожара посетит с рабочим визитом США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис.

Программой пребывания в Нью-Йорке предусматривается встреча министра с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, брифинг в Совете безопасности ООН, на котором будут представлены приоритеты председательства Украины в ОБСЕ.

Также Кожара проведет встречи в Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке с усыновленными украинскими детьми и их американскими семьями, а также с представителями украинской и еврейской общин США.

На 8 мая в городе Вашингтон запланирована встреча Кожары с государственным секретарем США Джоном Керри.

Кроме того, министр примет участие в слушаниях в Хельсинкской комиссии при Конгрессе США по приоритетным вопросам украинского председательства в ОБСЕ, проведет встречи с членами Конгресса США, представителями бизнес-кругов и украинской диаспоры США.

Запланированы также встречи с соответствующими американскими структурами, в том числе с представителями национальной парковой службы США для обсуждения вопроса сооружения в городе Вашингтон памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Кожара выступит с речью на круглом столе, организованном Национальным демократическим институтом, и проведет встречу с президентом этого заведения, бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт.