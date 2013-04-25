Янукович подписал Концепцию борьбы с терроризмом

Настоящим документом, текст которого обнародован на сайте главы государства, одобрена Концепция борьбы с терроризмом и дано поручение Кабинету министров Украины в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации указанной Концепции.

В документе отмечается, что целью этой Концепции является обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере борьбы с терроризмом путем разработки и внедрения комплекса мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, которые могут привести к проявлениям терроризма, защита человека и гражданина, общества и государства от терроризма, сосредоточение основных усилий на противодействии террористической деятельности, минимизации ее последствий, а также налаживание действенного взаимодействия между уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественностью и расширение международного сотрудничества в этой сфере.

Определено, что финансирование мероприятий по реализации Концепции должно осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, других источников, не запрещенных законодательством.

Объем финансирования мероприятий по реализации Концепции из государственного бюджета будет определяться ежегодно с учетом конкретных задач и финансовых возможностей.