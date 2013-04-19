Электронную почту пресс-секретаря Тимошенко атакуют пословицами - 50 в минуту

15:25, 19 апреля 2013
Политика
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На электронный ящик пресс-секретаря Тимошенко осуществляется спам-атака, заявляют в «Батькивщине»

Юлия Тимошенко и Марина Сорока

На рабочий электронный ящик пресс-секретаря лидера оппозиции Юлии Тимошенко Марины Сороки осуществляется целенаправленная спам-атака.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Ежеминутно в ее адрес поступает более 50 сообщений из различных неизвестных ящиков, в которых содержатся пословицы», - говорится в сообщении.

Как отметили в «Батькивщине», атака началась буквально за несколько часов до начала судебного заседания по делу Щербаня», на котором планируют допросить свидетеля Генпрокуратуры Петра Кириченко.

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Как напомнили также в пресс-службе, в течение последних недель были «взломаны» электронные ящики Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Сергея Власенко, Ивана Кириленко, Андрея Кожемякина.

Ранее хакерским атакам также подверглись ящики Евгении Тимошенко и Григория Немыри.

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