«Батькивщина»: Хакеры взломали почтовый ящик Кожемякина

С электронной почты руководителя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народного депутата фракции «Батькивщина» Андрея Кожемякина осуществлена несанкционированная рассылка.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Поддельное письмо якобы касается обращения в Генеральную прокуратуру о намерениях вывезти Юлию Тимошенко из больницы.

«Пресс-служба отмечает, что это поддельное письмо, которое продолжает серию хакерских атак на электронные ящики руководства «Батькивщины». Традиционно обращаемся к тем, кто получил такое письмо, с просьбой не открывать вложенный архивированный файл», - говорится в сообщении.

Как известно, в течение последних недель были «взломаны» электронные ящикки Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Сергея Власенко, Ивана Кириленко.

Ранее хакерским атакам подверглись ящики Евгении Тимошенко и Григория Немыри.

Как правило, поддельные рассылки осуществляются из ящиков, расположенных на почтовом сервере rada.gov.ua.