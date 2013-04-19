Яценюк: 18 мая оппозиция выдвинет требование отставки Президента

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что 18 мая на Европейской площади Киева в День Европы оппозиция выдвинет требование отставки Президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил на заседании парламента во время рассмотрения вопроса об ответственности правительства.

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Он отметил, что В.Янукович - это тот человек, “который виновен во всем, что происходит сегодня в стране”. Он подчеркнул, что сегодня голосование за недоверие правительству покажет, какой уровень поддержки его в парламенте. По его словам, нынешнее правительство, “которое коррумпирует страну, которое коррумпирует политиков, будет держаться до последнего для того, чтобы каждый день во время работы в кресле то ли премьера, то ли министра, то ли Президента и дальше грабить страну”. “Но это голосование будет показательным, потому что мы увидим, какой реальный уровень поддержки у этого правительства. Тот, кто голосует против постановления, это тот, кто поддерживает этот Кабинет министров Украины. Это тот, кто поддерживает безработицу, коррупцию, повышение пенсионного возраста, закрытие 900 школ, 300 больниц”, - отметил А.Яценюк.

А.Яценюк подчеркнул: “Мы, как оппозиция, четко заявляем, мы реализуем свой план, мы знаем, что делать, и мы знаем, как делать, и мы это сделаем”. Он отметил, что требование оппозиции - это отставка правительства, правительства Януковича-Азарова.

После выступления А.Яценюка в сессионном зале встали народные депутаты из фракции “Батькивщина” и “Свобода” и аплодисментами приветствовали докладчика. В то же время представители фракции Партии регионов кричали: “Позор!”.