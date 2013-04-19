Во время выступления Яценюка выключилась демонстрация слайдов

В сессионном зале Верховной Рады во время выступления лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка прекратился показ слайдов, на которых демонстрировалась ситуация в экономике Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, А.Яценюк докладывает от имени оппозиции при рассмотрении вопроса об ответственности Кабинета министров.

Во время его выступления на табло парламента демонстрировались слайды, на которых были изображены схемы и статистические данные по ситуацию в Украине. В какой-то момент демонстрация слайдов прекратилась.

А.Яценюк обратился к председателю ВР Владимиру Рыбаку за объяснением, в чем причина. Но потом, обращаясь к представителям правительства, сказал, что среди них хоть и не много, но есть люди, которые умеют читать, и потому они смогут и без слайдов ознакомиться с теми данными, о которых говорит оппозиция.

А.Яценюк продолжает свое выступление в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Батькивщина», демонстрация слайдов в сессионном зале парламента запрещена по распоряжению председателя ВР В.Рыбака. В пресс-службе отметили, что работнице технического отдела Аппарата ВР был звонок по поводу того, чтобы прекратить демонстрацию этих слайдов.