Азаров рассказал о «покращенни», которое произошло «18 раз подряд»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду во время заседания Кабинета министров.

Однако премьера при этом возмущает позиция оппозиционеров.

По его мнению, лидеры оппозиции упорно не берут на себя ответственность за те крайне сложные условия для страны, которые создали, находясь во власти в 2008-2009 годах, однако « у них есть совесть спрашивать, как мы боремся с этими условиями».

Н.Азаров отметил, что это «они подписали соглашение с МВФ и обязались повысить тарифы для населения, осуществить пенсионную реформу, а теперь пытаются это поставить в вину нам. Это они взяли и бесцельно потратили деньги, а нам пытаются поставить в вину, что государство возвращает их долги».

"Нам же есть что сказать народу Украины. Правительство к отчету всегда готово. В течение трех лет мы удерживаем макроэкономическую стабильность. Удерживаем без помощи кредитов Международного валютного фонда. Обеспечиваем не такой значительный, как хотелось бы, но рост экономики в условиях сплошной европейской рецессии. Три года национальная валюта стабильная, вклады в банках никто не теряет. В государствах Евросоюза социальные стандарты реально сокращаются, а мы за время, к примеру, только заработную плату в бюджетной сфере повышали 18 раз подряд. А недавно правительство в очередной раз приняло решение о повышении пенсий с 1 марта", - отметил Н.Азаров.

"У кого есть глаза - видит и осознает: нашу большую страну нельзя полностью перестроить за три года. Еще очень много такого, что вызывает справедливые нарекания граждан. Люди жалуются на многие вещи, которые в нашем государстве осложняют их жизнь. Жалуются правительству, хотя не все мы регулируем в рыночной экономике. Но как иначе: кто же защитит интересы граждан, если не власть?", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в повестке дня работы ВР предусмотрены, что вопрос об ответственности Кабинета министров будет рассматриваться 19 апреля.

По словам председателя ВР Владимира Рыбака, рассмотрение этого вопроса будет длиться полтора часа. Он сказал, что будет выступать премьер-министр Н.Азаров, будет отвечать на вопросы народных депутатов, и после обсуждения этого вопроса будет приниматься решение по этому поводу.