Винский заявляет, что Ющенко - за коалицию с Партией регинов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «занимает четкую позицию – за коалицию с «регионами», заявил в интервью журналистам первый секретарь Политсовета СПУ, народный депутат Иосиф ВИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, если бы это было не так, тогда бы Президент, который является почетным председателем партии «Народный Союз Наша Украина», «мог бы давно решить вопрос» относительно создания коалиции между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ, «но он этого не сделал».

Как сообщил И.ВИНСКИЙ, сегодня должна состояться встреча В.ЮЩЕНКО с лидером СПУ Александром МОРОЗОМ.

Он отметил, что коалиция при участии Партии регионов «нашу партию не устраивает». Социалисты шли на существенные уступки «в рамках коалиции трех», и «те уступки, которые мы сделали в рамках этой коалиции, являются беспрецедентными для других партнеров. Но если цель другая, то здесь необходима форма, чтобы обмануть общественное мнение, обмануть людей», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, «бизнес-часть «Нашей Украины» оказалась сильнее, чем ее идеологическая структура».

По мнению И.ВИНСКОГО, создание коалиции между блоком «Наша Украина» и Партией регионов будет «концом для «Нашей Украины» как политической структуры, но это их политический выбор».