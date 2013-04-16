Турчинов понимает, что судьба Азарова - в руках коммунистов

Отставку Кабинета министров Николая Азарова поддерживает большинство украинцев, "потому что "новое-старое" правительство уже на протяжении трех лет ведет страну к международной изоляции и экономической катастрофе".

Об этом сегодня заявил в комментарии журналистам народный депутат, председатель политсовета Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По его словам, насколько быстро оппозиция сможет отправить правительство в отставку, будет зависеть от голосования фракции коммунистов.

"Вопрос в том, какую позицию займут коммунисты, которые на словах являются оппозиционерами, а на самом деле - колонной этой власти. Они работают на Администрацию Президента и на это правительство", - сказал А.Турчинов.

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Он подчеркнул, что правительство Н.Азарова ведет страну к очень опасной черте, "за которой уже невозможно будет быстро восстановить экономическую и социальную ситуацию в стране".

"Чем скорее мы отправим это правительство в отставку, тем более, шансов стабилизировать ситуацию в нашей стране, вернуться к нормальной жизни, позволить нашим гражданам достойно обеспечивать свои семьи, а Украине - попасть в европейское сообщество", - сказал АТурчинов.