Яценюк о выездном заседании парламента: Это было первый и последний раз

Если парламент не поддержит постановление о проведении выборов в Киеве, оппозиция внесет его на рассмотрение Верховной Рады снова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в парламенте сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он отметил, что перенесение киевских выборов - это попытка перенесения выборов Президента и парламента Украины.

Лидер фракции “Батькивщина” призвал депутатов голосовать за законы, направленные на евроинтеграцию, борьбу с коррупцией, за декриминализацию статей Уголовного кодекса, по которым осуждена экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Кроме того, А.Яценюк отметил, что выездное заседание ВР 4 апреля - “это было первый и последний раз”.

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“По этому поводу мы обратились в Генеральную прокуратуру с одной целью, чтобы не этот, а новый генеральный прокурор Украины привлек к ответственности всех лиц, которые незаконно созывали сессию и подменяли волю народа Украины”, - сказал он.

Также А.Яценюк напомнил, что в пятницу планируется рассмотрение вопроса о недоверии правительству.