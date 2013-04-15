Рыбак «прямо в глаза» поставил ультиматум Тягнибоку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в очередной раз заявляет, что принятые 4 апреля на «выездном» заседании парламента законы депутаты не будут переголосовывать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов.

“Никаких переголосовований не будет. Они подписаны, законно приняты все решения”, - сказал В.Рыбак и призвал депутатов начать нормальную работу.

Вместе с тем он пообещал, что ни одно пленарное заседание за пределами сессионного зала ВР больше не будет проводиться.

“Будете блокировать, я вам прямо в глаза, Олег Ярославович, смотрю, - будем проводить сессии там, где возможно принимать законные решения”, - сказал В.Рыбак, обращаясь к лидеру “Свободы” Олегу Тягнибоку.

В свою очередь О.Тягнибок попросил В.Рыбака “не пугать” его и отметил, что все, что происходит — на совести В.Рыбака, поскольку он является председателем Верховной Рады.

Кроме того, О.Тягнибок обратился к парламентскому большинству с просьбой обсудить на своих заседаниях и вынести решение о переголосовании всех тех вопросов, которые рассматривались во время выездного заседания в здании на улице Банковой.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля депутаты из фракции Партии регионов и КПУ провели отдельно от оппозиции, которая блокировала трибуну Верховной Рады, пленарное заседание в здании на улице Банковой, где находятся парламентские комитеты.

Во время этого заседания парламентское большинство приняло около 20 законов.

Оппозиция требует переголосовать в Верховной Раде все решения, которые провластные депутаты приняли 4 апреля, назвав это заседание неконституционным.

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что определится с подписанием законов, принятых 4 апреля, только после их юридической экспертизы.

12 апреля Высший административный суд Украины признал законным «выездное» заседание парламента.