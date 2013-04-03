Политолог: Оппозиция своими действиями загнала себя в тупик

«Киев – это лишь повод для того, чтобы внести деструктив в работу властей. Ну, всем же понятно, что здесь конфликт норм Конституции, и власть к выборам мэра столицы не имеет отношение. Решить это может только Конституционный суд», - говорит полиолог.

В то же время, по его словам, действующие столичные власти в выгодном свете отличаются от вероятных оппонентов на выборах мэра Киева от оппозиции.

«Меньшинство сейчас поднимает бурю в стакане, несмотря на то, что оппозиционеры сами не определилась с единым кандидатом на мэра. Свобода предлагает Ильенко выдвинуть на градоначальника. Бедные будут киевляне, если он станет у руля столицы! Мы все видели несчастных жителей Тернополя и Львова, где свободовцы у власти. Не хватало этого столице. Что бы там ни говорили, действующая киевская власть лучшая за последние за 10 лет. Все просто забыли эпохи Омельченко и Черновецкого», - отмечает эксперт.

Погребинский убежден, что оппозиция не имеет стратегии дальнейших действий.

«Оппозиция загнала себя в тупик, они делают импульсивные движения без какой-либо цели, сегодня блокируем - завтра не блокируем. У них нет тактики действий, я уже не говорю о стратегии. Тут они говорят об отмене закона о референдуме, завтра о выборах мэра Киева. Они же должны понимать, что если даже они найдут какие-то голоса для отмены закона о референдуме, Президент это не подпишет. Нужно же думать и завтрашним днем. Эти все действия от бессилия», - констатирует политолог.