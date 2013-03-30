Политолог: маловероятно, что Кличко будет баллотироваться в мэры Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал на пресс-конференции.

По его словам, чрезвычайная ситуация, возникшая в Киеве в связи с сильными снегопадами, свидетельствует о том, что в случае победы В.Кличко на выборах мэра столицы «любое событие с нашей городской системой обвалит его рейтинг перед президентскими выборами».

При этом М.Погребинский высказал мнение, что у В.Кличко сейчас самый высокий рейтинг среди будущих потенциальных кандидатов в Президенты Украины.

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Политолог подчеркнул, что если В.Кличко не будет баллотироваться на пост мэра Киева, то «нет уверенности, что выборы будут в 2015 году», то есть выборы могут назначить уже в 2013 году, и нынешний председатель КГГА Александр Попов, несмотря на трудности, возникшие при ликвидации последствий снегопадов, может на них победить. По словам М.Погребинского, несмотря «на все эти безобразия, у Попова есть неплохие шансы, чтобы победить».