Наливайченко назвал Кличко единственным новым и честным кандидатом в президенты

Об этом он заявил в интервью «Главкому». «Лично я убежден, что фигура Кличко - единственная украинская, действительно новая и честная. Пока в украинской политике я не видел фигуры, сочетающий в себе эти три составляющие», - сказал депутат на вопрос о президентских выборах и вероятность баллотирования Кличко.

При этом Наливайченко отметил: «Пока рано говорить о конкретных кандидатах. Должен быть пройден определенный путь. Должны отправить это правительство в отставку. Прекратить в парламенте политическую коррупцию. Согласовать с людьми программу, разъяснить им предложения Виталия Кличко и «УДАРа».

Он отметил, что в течение последних недель лидер "УДАРа" Виталий Кличко встречался с мировыми лидерами - в Вашингтоне, Брюсселе, Варшаве, Лондоне: «Еще после выборов мы заявили, что по пяти так называемым проблемным округам признаем только тех людей, которые победили , и будем требовать международных санкций за нарушения и фальсификации на выборах ».

«Сейчас Виталий Кличко вернулся из командировки, и мы все присоединяемся к акции« Вставай, Украина! »- И в Тернополе, и в Черновцах. До этого наши народные депутаты и активисты партии принимали в ней участие - в Виннице, Ужгороде, Львове », - заявил Наливайченко.