Аваков: Решение о мере пресечения Романюку вынесут в течение 2-х недель

Об этом на свой странице в Facebook написал народный депутат от ВО “Батькивщина” Арсен Аваков.

«Итак, решение о мере пресечения Романюку будет вынесено в течение 2-х недель. Очень жаль - пасхальные праздники в Италии - выходные - немного затянется», - отметил А.Аваков.

Он добавил, что решение будет выносить коллегия судей. «Мы рассчитываем на позитивное решение, опираясь на прецеденты, в том числе по мне», - добавил А.Аваков.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшие дни защита дополнительно заявит ходатайство о поручительстве за В.Романюка со стороны народных депутатов от «Батькивщины» Арсения Яценюка, Александра Турчинова и самого А.Авакова. «Соответствующие полномочия и документы я сегодня привез в Италию», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 28 марта на своей странице в Facebook А.Аваков сообщил, что на два дня летит в Италию, чтобы помочь в защите В.Романюка.

22 марта стало известно, что оппозиционер В.Романюк, который был конкурентом провластного кандидата от Партии регионов Татьяны Засухи на парламентских выборах, задержан в Милане по представлению украинских правоохранительных органов.

По данным МВД, в отношении В.Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение в особо крупных размерах чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

В.Романюк на выборах в ВР победил Т.Засуху с отрывом почти в 10 тысяч голосов, однако после ряда судебных разбирательств Центризбирком признал недействительными результаты выборов в округе № 94.

Справка УНИАН. 26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против руководителя Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина», бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации (2005-2010) А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, что привело к тяжелым последствиям). Ему инкриминировали причастность к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га госземель стоимостью свыше 5,5 млн грн. После этого он выехал в Италию.

Позже А.Аваков был объявлен в международный розыск и задержан в Италии. Его адвокаты предоставили суду документы, свидетельствовавшие о преследовании А.Авакова в Украине, и доказали, что эти преследования происходят по политическим мотивам. Суд освободил его из-под стражи.

3 ноября 2012 года председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал заявил, что А.Аваков получает депутатскую неприкосновенность с момента установления результатов парламентских выборов и не может быть задержан.