Аваков летит в Италию подсобить задержанному опоненту Засухи

"По решению, принятом по итогам совещания с Арсением Яценюком и Александром Турчиновым, вылетаю на два дня в Италию - для координации и организации защиты Романюка, задержанного по инспирированному ордеру правящего режима. Защитим!", - написал политик в своем Фейсбук.

Как сообщалось, 22 марта стало известно, что оппозиционер В.Романюк, который был конкурентом Татьяны Засухи на парламентских выборах, задержан в Милане по представлению украинских правоохранителей.

По данным МВД, в отношении В.Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение в особо крупных размерах чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сам А. Аваков также задерживался в Италии. Его защита предоставила суду документы, свидетельствующие о преследовании А.Авакова в Украине, и доказала, что эти преследования происходят по политическим мотивам. Поэтому суд освободил его из-под стражи.

3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал заявил, что А.Аваков, объявленный в международный розыск, получает депутатскую неприкосновенность с момента установления результатов парламентских выборов, и не может быть задержан. 11 декабря А.Аваков вернулся в Украину. В тот же день Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что не исключает в будущем внесения в Верховную Раду представления относительно лишения А.Авакова депутатской неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности.