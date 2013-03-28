Президент ПАСЕ рассказал, каких реформ Европа ждет от Украины

«Судебная реформа, целью которой является независимость судов и доступность правосудия; реформа правоохранительных органов; реформа избирательного законодательства и Конституционная реформа – приоритеты Украины на ближайшее время». – об этом заявил Президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон во время официальной встречи с председателем Комитета ВРУ по вопросам верховенства права и правосудия Сергеем Киваловым.

Одной из главных тем было сотрудничество Совета Европы с Украиной. По мнению Миньона, роль Украины и всей Восточной Европы в этой сфере должна возрастать. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сергея Кивалова.

Сергей Кивалов проинформировал Президента ПАСЕ о работе вверенного ему парламентского Комитета, о ходе судебной реформы, а также рассказал о тесном сотрудничестве украинских законодателей с европейскими экспертами по правовым вопросам.

Стороны отметили необходимость внесения изменений в Конституцию Украины, чтобы привести все разделы Основного закона в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и европейскими стандартами права.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы также выразил надежду, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписано в ноябре этого года.

«Моя цель и цель Парламентской ассамблеи Совета Европы – помочь Украине выполнить те определенные условия, которые выдвинуты Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации», – сказал он.