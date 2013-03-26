Рыбак хочет, чтобы Европа и дверь держала открытой, и шагнула навстречу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак во время заседания Парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины, которое проходит сегодня в Варшаве.

Председатель ВР отметил, что полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Украины, добавив, что украинские власти вышли сейчас на "финишную прямую" для подписания Соглашения об ассоциации.

В.Рыбак отметил, что украинские власти осознают, что Евросоюз для подписания документа требует от украинцев реализации ряда реформ.

По его словам, украинцы готовы их воплощать в жизнь, но, в то же время, Украина нуждается в "шаге навстречу" и "открытии дверей".

Председатель ВР Украины отметил, что документ также позволит воплощать европейские стандарты в Украине, выразив надежду, что при содействии Польши и Литвы украинцам удастся "сблизить позиции" с Евросоюзом.

Главы польского Сената Богдан Борусевич и литовского Сейма Видас Гядвилас во время произнесения своих речей заверили, что они поддерживают европейскую интеграцию Украины и подписание Соглашения об ассоциации.

Они подчеркнули, что подписание этого документа станет успехом не только украинских властей, но и сторонников вступления украинцев в ЕС.

"Мы будем выступать за то, чтобы (на саммите "Восточного партнерства") было подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС", - сказал Б.Борусевич.

Глава Сейма Литвы, которая будет председательствовать в Евросоюзе во второй половине этого года, назвав важным подписание Соглашения об ассоциации с Украиной не только для Киева, Варшавы и Вильнюса, но и для всего Евросоюза.