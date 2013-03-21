Нардеп считает, что голосование по выборам в Киеве - классический «договорняк»

Народный депутат Украины Сергей Мищенко (внефракционный) назвал «классическим договорняком» между властью и оппозицией принятие Верховной Радой за основу постановления о назначении выборов в Киеве на 2 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«На 12-й день акции “Вставай, Украина!» сегодня был сдан Киев для того, чтобы власть до 2015 года могла дерибанить землю в Киеве, коммунальное имущество», - заявил С.Мищенко.

Он отметил, что условия, которые выдвинула Партия регионов относительно голосования за принятие за основу постановления о назначении выборов в Киеве, свидетельствуют о том, что окончательно решение вообще не будет принято.

“Кто сомневается в том, что решение Конституционного Суда будет иное, чем то, что избирать мэра и городских депутатов нужно в 2015 году? Я думаю, что здесь сомнения никакого нет”, - сказал С.Мищенко.

По его словам, “второе чтение - это просто замыливание глаз, в первую очередь киевлянам и всему государству”.

По мнению С.Мищенко, сегодня стало понятно, что “всем невыгодно проводить выборы в городе Киеве, потому что знают, что власть проиграет эти выборы, потому что киевляне доверили оппозиционерам представлять их интересы в парламенте”.

Депутат отметил, что, благодаря сегодняшнему решению ВР принять только за основу постановление о дате выборов в Киеве, “власть может аплодировать и может праздновать победу - они чего хотели, того и добились. А теперь киевляне будут сидеть до 2015 года, и ездить на машинах по этим дорогам, и иметь ту ситуацию, которая существует в социальной сфере, и тот, кто крал, тот и будет красть”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”.

За данное решение проголосовали 293 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ. Проект постановления поддержали 146 народных депутатов от Партии регионов, 73 - из фракции “Батькивщина”, 33 - из фракции «УДАРа», 32 - от ВО “Свобода” и 9 внефракционных.

Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.

Также депутаты решили сократить вдвое срок подготовки проекта постановления ко второму чтению.

Перед голосованием лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов в очередной раз подчеркнул, что фракция ПР будет голосовать за принятие в целом данного постановления лишь после того, как Конституционный Суд обнародует свое решение по представлению 48 народных депутатов относительно сроков проведения выборов в столице.

После голосования лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, парламент на следующей пленарной неделе (с 2 по 5 апреля) должен принять постановление о проведении 2 июня выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета.