Президент Латвии убежден, что Украине удастся подписать ассоциацию с ЕС
22:37, 16 марта 2013Политика
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Президент Латвийской Республики Андрис Берзиньш убежден, что Украине удастся подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом.
Андрис Берзиньш - оптимист
Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает ЛигаБизнесИнформ.
«Те люди и те представители высших кругов Европейского Союза, с которыми я встречался, в основном поддерживают подписание этого ассоциативного соглашения. Поэтому я думаю, что оно будет подписано, и на этом сотрудничество не закончится”, - подчеркнул А.Берзиньш.
Ранее президент Латвийской Республики заявил, что для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине необходимо вырастить новое поколение людей.
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