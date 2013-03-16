Президент Латвии убежден, что Украине удастся подписать ассоциацию с ЕС

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает ЛигаБизнесИнформ.

«Те люди и те представители высших кругов Европейского Союза, с которыми я встречался, в основном поддерживают подписание этого ассоциативного соглашения. Поэтому я думаю, что оно будет подписано, и на этом сотрудничество не закончится”, - подчеркнул А.Берзиньш.

Ранее президент Латвийской Республики заявил, что для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине необходимо вырастить новое поколение людей.