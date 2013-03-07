Рыбак не исключает, что Янукович может распустить парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что Президент Украины Виктор Янукович может распустить парламент, если его блокирование будет продолжаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

В.Рыбак сообщил, что у него был разговор с Президентом на данную тему.

Он сказал: “Я не исключаю, что Президент распустит Верховную Раду”, если блокирование будет продолжаться, и отметил, что “никто не будет разблокировать силовым методом, этого делать не нужно”.

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В то же время В.Рыбак заметил: “По моему мнению, новые стране не нужны”. Он отметил, что никто из депутатов также не хочет идти на новые выборы. По его словам, все разговоры депутатов о том, что они выступают за перевыборы, - “все это болтовня”.

Как сказал В.Рыбак, парламент в первую очередь должен принять законы, которые касаются евроинтеграционных устремлений Украины.