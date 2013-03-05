Рыбак говорит, что у большинства кончается терпение: еще день-два и разблокируют ВР
13:08, 05 марта 2013Политика
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Парламентское большинство готово «через день-два» разблокировать сессионный зал - Рыбак
Рыбак говорит, что у большинства кончается терпение
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что парламентское большинство готово «через день-два» разблокировать сессионный зал.
Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.
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В.Рыбак отметил: “Большинство заявляет: мы еще день-два ждем, а затем сессионный зал Верховной Рады разблокируем”.
“Я бы очень не хотел, чтобы это было разблокирование силовым методом”, - подчеркнул В.Рыбак.
В то же время он добавил, что большинство “больше ждать не может, потому что нужно выполнять обещания, которые давали народу”.
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