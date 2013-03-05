Рыбак говорит, что у большинства кончается терпение: еще день-два и разблокируют ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что парламентское большинство готово «через день-два» разблокировать сессионный зал.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

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В.Рыбак отметил: “Большинство заявляет: мы еще день-два ждем, а затем сессионный зал Верховной Рады разблокируем”.

“Я бы очень не хотел, чтобы это было разблокирование силовым методом”, - подчеркнул В.Рыбак.

В то же время он добавил, что большинство “больше ждать не может, потому что нужно выполнять обещания, которые давали народу”.