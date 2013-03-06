9-12 марта выставка-ярмарка «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце Спорта

9-12 марта посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце спорта. Это - яркое и интересное выставочное событие в начале календарной весны, возможность порадовать себя и своих близких и родных обновами к весеннему сезону.



Выставки-ярмарки в Киеве уже давно стали популярными среди покупателей. Именно здесь есть разнообразие и выбор женского, мужского и детского ассортимента представленных товаров.

Женщины, которые предпочитают классический стиль, не останутся равнодушными к качеству и эксклюзивности одежды современных украинских производителей.

Не забывают на выставках и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, украинского, польского, турецкого производства.

Еще есть возможность приобрести со скидками шубы, дубленки, меховые жилеты, изделия из кожи различных цветов, фасонов и размеров производства Украины, России, Польши, Словакии, Турции.

На выставке представлен большой выбор сезонной обуви. Для тех, кому нравится покупать заранее - распродажа обуви из зимних коллекций.

Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий - такой большой и разнообразный выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое - по вкусу. Посетите ярмарку и удостоверитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/750