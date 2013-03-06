Россия решила открыть консульство в непризнанном Приднестровье

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина с заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Андреем Поповым.

«Российская сторона подтвердила свою заинтересованность в решении вопроса об открытии Генерального консульства в Тирасполе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с приднестровским урегулированием затрагивалась отдельно «с акцентом на необходимость дальнейшего наращивания усилий сторон конфликта по обеспечению условий для продвижения мер доверия и выработки взаимоприемлемых компромиссов».

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Также уделено внимание проблематике расширения сфер сотрудничества на пространстве СНГ, вопросам реализации Договора о зоне свободной торговли государств-участников Содружества. Обсуждена актуальная повестка дня в международных и региональных делах.

Кроме того, в ходе встречи подписан План межмидовских консультаций на 2013 год, предусматривающий углубление диалога по консульским вопросам, проблематике СНГ, ОБСЕ, отношениям с Евросоюзом, двустороннему сотрудничеству в архивной сфере.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля во Львове состоялись переговоры по вопросам приднестровского урегулирования в формате «5+2», на которые не приехали лидеры Молдовы и Приднестровья. Планировалось, что в переговорах во Львове примут участие премьер-министр Молдовы Влад Филат и лидер Приднестровья Евгений Шевчук.

В Приднестровье проживают около 100 тысяч граждан Украины.