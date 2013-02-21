Эксперты считают, что лидер Приднестровья не приехал в Украину из-за Москвы

Россия отрицательно восприняла инициативу украинского председательства в ОБСЕ и ревностно относится к любым несогласованным с ней шагам, касающимся приднестровского урегулирования, пишет КоммерсантЪ-Украина.

"Скорее всего отказ связан с тем, что во Львове Запад и Украина готовили масштабное наступление на позиции Приднестровья. Очевидно, кое-какая информация об этом стала доступной руководству ПМР",— сказал директор тираспольского НИИ стратегического анализа и прогнозирования Илья Галинский.

Эксперт предполагает, что западным посредникам удалось убедить Украину занять консолидированную с ними позицию - промолдавскую.

"Была поставлена задача: не обращая внимания на позицию Тирасполя и Москвы, добиться обсуждения во Львове политических вопросов",— уверен господин Галинский. Присутствие при этом президента ПМР означало бы для него потерю лица, убежден эксперт.

Другой эксперт, директор Института мировой политики Алена Гетьманчук отметила, что главным результатом Львовского тура переговоров стало отсутствие регресса.

"Главный приоритет Украины в приднестровском направлении на год председательства в ОБСЕ — это обеспечить непрерывный характер переговоров в формате "5+2". Украине удалось организовать эти переговоры. Ни для кого не секрет, что формат переговоров лидеров Молдавии и ПМР очень не понравился нашим российским коллегам. Думаю, ошибка Украины в том, что дипломатам сначала нужно было получить гарантии такой встречи, а только потом ее анонсировать".