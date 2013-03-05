Оппозиция предлагает объявить 2013 год Годом памяти жертв Голодомора

Соответствующий проект постановления «О 80-й годовщине Голодомора в Украине и чествовании памяти жертв геноцида украинской нации» зарегистрировали в Верховной Раде лидеры оппозиционных фракций Олег Тягнибок, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, а также народные депутаты – свободовец Юрий Сиротюк и представитель «Батькивщины» Владимир Яворивский.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в объяснительной записке к проекту постановления отмечено: «В 2013 году исполняется 80 лет со времени совершения геноцида против украинского народа – Голодомора 1932–1933 годов. Это было беспрецедентное преступление в мировой истории, потому что искусственный голод был направлен не только на физическое уничтожение украинцев: коммунистический режим стремился уничтожить именно украинство, лишить украинскую нацию ее вольнолюбивого духа, ее идентичности».

Проект постановления предусматривает объявить 2013 год Годом памяти жертв Голодомора, осудить преступную политику геноцида, которую осуществлял большевистский режим против украинского нации, провести в ноябре 2013 года парламентские слушания о преступлениях тоталитаризма в Украине. Также проект предусматривает рекомендовать Кабинету министров Украины, центральным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления провести мероприятия в память жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине. В частности, предусмотрено рекомендовать Кабинету Министров Украины разработать и утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной Голодомора 1932–1933 годов в Украине, а также разработать общегосударственную программу по исследованию Голодомора и увековечению памяти его жертв. Министерствам образования и науки, молодежи и спорта Украины предусмотрено рекомендовать провести в учебных заведениях Уроки памяти, другие тематические мероприятия; Министерству иностранных дел – продолжить работу по международному признанию Голодомора геноцидом украинского народа; Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины – обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных этой годовщине, организовать тематические радио- и телепередачи. Органам местного самоуправления предусмотрено рекомендовать решить вопрос о демонтаже памятников и переименовании топографических объектов, связанных с лицами, причастными к организации голодоморов и массовых политических репрессий в Украине.

Как напомнили в пресс-службе, по заключению Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАНУ, в Украине в результате Голодомора погибли более 3 млн 940 тыс. человек.