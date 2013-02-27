Азаров сетует, что с 90-го в Украине - сплошные провалы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время расширенного заседания Кабинета министров Украины.

“Нужно также признать факт, что у нас не было ни одного периода сколько-нибудь длительного стабильного развития и политической стабильности. Взгляните на все годы развития государства с 1991 года с их глубокими падениями, а за каждым провалом - значительные социальные потери наших людей. Начиная с 90-го года, мы потеряли значительную часть своего потенциала, когда другие государства в это время наращивали свою конкурентную возможность и экономический потенциал”, - сказал Н.Азаров.

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Он отметил, что долгие годы в Украине ничего не делалось для развития технологического и инновационного потенциала. Также, по словам Н.Азарова, за эти годы в 5 раз сократился удельный вес высокотехнологических сфер производства в общем объеме экономики. Как утверждает глава правительства, государство тратило много денег на содержание хозяйств, которые не актуальны с точки зрения конкурентоспособности.