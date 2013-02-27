Фотографов и операторов не пускают на Кабмин с Януковичем

Об этом сообщает Украинская правда.

Пресс-служба правительства объясняет это тем, что в зале не хватает мест, ведь на заседании правительства при участии президента Виктора Януковича захотели присутствовать депутаты от оппозиции.

Раньше было проанонсировано, что телеоператоры и фотографы смогут присутствовать непосредственно в зале, где будет происходить расширенное заседание правительства. Впрочем, по состоянию на утро это убрали из анонса, который размещен на сайте.

Сотрудники аппарата Кабмина также отмечают, что во вторник они не знали, что депутаты захотят прийти на заседание.

По состоянию на 9 часом всем журналистам, в том числе операторам и фотографам, предлагают наблюдать за заседанием правительства в пресс-центре, где заседание будет транслироваться в прямом эфире.

Кроме того, как правило, заседание правительства транслирует телеканал УТ-1.

Однако, очевидно, что ни фотографы, ни телеоператоры не смогут освещать событие, находясь в зале, выделенном для прессы.