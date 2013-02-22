Янукович пообещал не бросаться на Луценко с кулаками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

“Несмотря на то, что он (Ю.Луценко — УНИАН) в резкой форме высказывается, в том числе и в мой адрес, но я хорошо понимаю, что у него сложное состояние, я привык, я политик. Я привык к резким высказываниям, люди часто несправедливы. Мне неприятно это, но бросаться мне с кулаками на кого-то не надо”, - сказал В.Янукович.

В.Янукович считает, что по Ю.Луценко, когда придет время после завершения судебных рассмотрений, необходимо будет принять решение: “Я считаю, что когда подойдет время, когда уже завершатся все судебные рассмотрения, когда будет рассмотрена кассация – возможно, кассация еще повлияет на это решение, и когда уже придет очередь Президента, я буду на этот вопрос реагировать”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля с.г. экс-министр внутренних дел Ю.Луценко заявил, что не будет просить Президента Украины В.Януковича о помиловании.

По словам Ю.Луценко, просить о помиловании для него неприемлемо, «потому что я не совершил инкриминируемых мне преступлений, а приговоры украинских судов считаю исключительно политической расправой, которая не имеет ничего общего с правосудием. Я на 100% убежден, что докажу это в Европейском суде по правам человека».

«Я – не преступник, я – политический пленник, и мне не за что просить помилования. С политической точки зрения это еще более очевидно. Есть вещи, которые важнее даже, чем свобода. Я не могу допустить унижения Майдана и украинской демократической оппозиции», - подчеркнул экс-глава МВД.

«Отказ просить помилования у В.Януковича – это моя форма сопротивления злу. Так я понимаю свой долг перед страной и единомышленниками», - отметил он.

Напомним, Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы за растрату госсредств в особо крупных размерах и к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность в должности министра внутренних дел.

С августа 2012 года Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии в Черниговской области.

В декабре 2012 года Менский районный суд Черниговской области отказал экс-министру в освобождении по состоянию здоровья.

Защита экс-министра заявляет, что он серьезно болен. По убеждениям адвокатов, заболевания Ю.Луценко - цирроз печени и портальная гипертензия - являются основанием для освобождения по состоянию здоровья, поскольку эти диагнозы включены в перечень болезней, которые позволяют досрочное освобождение из мест лишения свободы.