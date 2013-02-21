Адвокат говорит, что у Луценко появился шанс выйти на свободу после решения ЕСПЧ

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение не пересматривать отдельно постановления судов об аресте экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, а при рассмотрении кассации учитывать позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о заангажированности украинских судов.

«Высший спецсуд констатировал, что решение ЕСПЧ не требует пересмотра украинским судом», - рассказала агентству УНИАН представитель интересов Ю.Луценко в ЕСПЧ Валентина Теличенко. По ее словам, данное решение спецсуда по обращению Ю.Луценко не является ключевым по существу, однако содержит определенный позитив.

"Данное решение имеет процессуальное значение. Высший специализированный суд указал, что при рассмотрении кассационной жалобы этому же суду следует учесть, что ЕСПЧ уже признал предвзятость суда по Луценко и злоупотребления механизмами уголовного преследования с целью устранить его из политической жизни", - подчеркнула адвокат.

По ее убеждению, решение ЕСПЧ предоставляет Высшему спецсуду возможность отменить приговор, вернуть дело на новое рассмотрение, освободив Ю.Луценко из-под стражи. В.Теличенко считает такой вариант развития событий единственно возможным в рамках закона. «Это решение продемонстрирует стремление Украины к евроинтергации», - считает адвокат.