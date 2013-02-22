Форум в защиту украинского языка требует утвердить госпрограмму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, об этом говорится в соответствующем обращении, принятом участниками Форума. Они также требуют обеспечить полное выполнение правительством Государственной программы по работе с украинцами, проживающими за рубежом.

Участники Форума убеждены, что осуществляемая внутренняя и внешняя политика «обрекает украинское общество на деградацию, лишает его европейской цивилизационной перспективы, разрушает украинскую Украину и создает реальную угрозу ее государственности».

Особенную угрозу для самого существования Украины, по мнению участников Форума, создают нелегитимно принятые Верховной Радой, «юридически ничтожные законопроекты «Об основах государственной языковой политики» и «О всеукраинском референдуме».

«Они создают механизмы вытеснения украинского языка из всех сфер общественной жизни, в первую очередь, из сферы образования, предоставления русскому языку статуса государственного, введения коренных изменений конституционного строя способом, не предусмотренным действующей Конституцией, и вовлечения Украины в Таможенный союз», – сказано в обращении к Президенту.

Поэтому Форум требует от Президента Украины использовать предусмотренные Конституцией полномочия, чтобы не допустить никаких дальнейших действий законодательной и исполнительной власти, направленных на подрыв статуса украинского языка как государственного и разрушение конституционных основ государственности Украины.

21 февраля в помещении Союза писателей прошел ІІІ этап Форума в защиту Украинского языка и государственности.

В работе Форума приняли участие председатель ВУО «Просвіта» Павел Мовчан, и.о. председателя Украинской народной партии Иван Заец, председатель КУНа Степан Брацюн, дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко и другие.