Международная и Европейская федерации журналистов поддержали коллектив УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении этих организаций, текст которого содержится на официальном сайте Международной федерации журналистов.

“Международная федерация журналистов и ее региональная организация , Европейская федерация журналистов, выразили сегодня свою обеспокоенность из-за растущей критики относительно политического вмешательства в Украинском независимом информационном агентстве новостей (УНИАН)”, - написано в заявлении.

“Мы обеспокоены, что информационное агентство, имевшее доверие профессионалов и общественности, становится инструментом политиков”, - заявил президент Международной федерации журналистов Джим Бумелья.

“Мы поддерживаем журналистов УНИАН в их борьбе за журналистику как общественное благо и призываем менеджмент уважать профессиональные стандарты и прекратить продолжающуюся кампанию притеснений персонала”, - заявил президент Европейской федерации журналистов Арне Кёниг.

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В документе отмечается, что информационное агентство УНИАН - одно из старейших и крупнейших информационных агентств Украины.

“Его требование относительно сбалансированного и независимого освещения политического развития находится под угрозой после смены менеджмента в 2012 году, что поставило его редакционную независимость под возрастающие риски”, - написано в заявлении Международной и Европейской федераций журналистов.

В документе также отмечается, что в мае 2012 года журналисты агентства требовали создания независимого Редакционного совета, но им было отказано в этом.

“Вместо этого новый менеджмент принуждал опытных журналистов уходить с работы...”, - подчеркнули Международная и Европейская федерации журналистов.

Кроме того, в заявлении напоминается, что в ноябре 2012 года менеджмент агентства предоставил инструкции о запрещении обнародования статей, в которых упоминается Президент Украины Виктор Янукович в негативном контексте, а дальнейшие угрозы оштрафовать двух журналистов за обнародование критических статей привели к решительному протесту со стороны партнера Международной федерации журналистов - Независимого медиа-профсоюза Украины.

В заявлении также отмечается, что 11 февраля 2013 года оппозиционные политические партии обвинили УНИАН в обнародовании неправдивых, искаженных сообщений.

“Не только потеря денег информационным агентством УНИАН, однако его превращение в еще один голос для украинской власти еще больше поразит свободу медиа в Украине”, - цитируется в заявлении председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Юрий Луканов.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля на сайте агентства появились неправдивые сообщения о деятельности оппозиционных политиков Сергея Власенко и Александры Кужель.

13 февраля этого года коллектив агентства обратился с публичным обращением к основному владельцу Игорю Коломойскому, Президенту Национального союза журналистов Украины Олегу Наливайко и главе группы “1+1” Александру Ткаченко, в котором выразил протест против разрушения репутации агентства и требовал отозвать менеджмент, назначенный в начале 2012 года, ввести временное управление агентством и создать Редакционный совет. Под обращением, по состоянию на сегодняшний день, поставили подписи 60 сотрудников УНИАН. До сих пор коллектив не получил ответ на свое обращение.

Коллектив агентства также обратился к международным организациям, в частности, Совету Европы, ОБСЕ, ЕС с описанием сложившейся ситуации с призывом о помощи.

Свою поддержку журналистам агентства уже выразили ряд украинских политиков, в том числе и Александра Кужель, пострадавшая от обнародования неправдивой информации о ней.